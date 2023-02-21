Соболева Агриппина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Агриппина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Сын: Соболев Петр Иванович

Отец ребёнка: Соболев Иван Дмитриев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1902 ст.

Дочь: Соболев Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соболев Иван Дмитриев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1904 ст.

Сын: Соболев Александр Иванович

Отец ребёнка: Соболев Иван Дмитриев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1907 ст.

Сын: Соболев Иван Иванович

Отец ребёнка: Соболев Иван Дмитриев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1909 ст.

Дочь: Соболева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Соболев Иван Дмитриев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1911 ст.

Сын: Соболев Илья Иванов

Отец ребёнка: Соболев Иван Дмитриев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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