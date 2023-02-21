Соболева Агриппина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Соболев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
10.02.1902 ст.
Дочь: Соболев Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соболев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
26.09.1904 ст.
Сын: Соболев Александр Иванович
Отец ребёнка: Соболев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
11.08.1907 ст.
Отец ребёнка: Соболев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
02.03.1909 ст.
Дочь: Соболева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Соболев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
15.07.1911 ст.
Сын: Соболев Илья Иванов
Отец ребёнка: Соболев Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно