Смовдир Иван Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1903 ст.
Мать ребёнка: Смовдир Марфа Марковна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Нехаевка, Чернігівська область
На 1903 год - крестьянин села Нехаевка Шабалиновской волости Сосницкого уезда Черниговской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смовдир Марфа Марковна
Смерть
Неизвестно