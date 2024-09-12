Климова Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимова Анна Викторовна

Климова Анна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Антон Емельянович

Место жительства
1901
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 8 поз. - 24
Рождение ребёнка
20.02.1901

Сын: Климов Федот Антонович

Отец ребёнка: Климов Антон Емельянович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_20.02.1901_крещение-20.02.1901 пол_М_ запись - 24 род. Феодот в деревня Романово у запасный рядовой из крестьян Климов Антон Емельянов и за... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.