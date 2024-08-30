Ступина Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти21.08.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1857
Сын: Ступин Павел Александрович
Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович
Рождение ребёнка
29.09.1859
Дочь: (Ступина) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ступин Николай Александрович
Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович
Рождение ребёнка
06.08.1863
Сын: Ступин Николай Александрович
Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович
Рождение ребёнка
21.12.1866
Дочь: Копейкина (Ступина) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович
Рождение ребёнка
15.11.1869
Дочь: Шишкина (Ступина) Августа Александровна
Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович
Рождение ребёнка
14.07.1873
Дочь: (Ступина) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович
Смерть
21.08.1902