Ступина Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

21.08.1902

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин Александр Павлович

Рождение ребёнка
10.10.1857

Сын: Ступин Павел Александрович

Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.09.1859

Дочь: (Ступина) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Ступин Николай Александрович

Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.08.1863

Сын: Ступин Николай Александрович

Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.12.1866

Дочь: Копейкина (Ступина) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.11.1869

Дочь: Шишкина (Ступина) Августа Александровна

Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.07.1873

Дочь: (Ступина) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Ступин Александр Павлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
21.08.1902
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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