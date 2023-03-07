Булдакова Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова Анна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1929

Дочь: Антонина Кузьмовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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