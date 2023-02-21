(Степанова) ? Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Степанова) ? Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Степанович

Мать: Мария Васильевна

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