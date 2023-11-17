Гаранина Юлия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1978
Отец: Чагин Виктор
Мать: Чагина Галина Николаевна
Рождение ребёнка
02.09.2010
Сын: Гаранин Данил Владимирович
Отец ребёнка: Гаранин Владимир
Рождение ребёнка
25.08.2014
Сын: Гаранин Демид Владимирович
Отец ребёнка: Гаранин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаранин Владимир