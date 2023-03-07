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Израилев Израиль Абрамович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

01.03.1919

Дата смерти

04.04.1988

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1919

Отец: Израилев Абрам Израилевич

Мать: Фаина Зиновьевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Чхартишвили Павел

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мандрика Нина Афанасьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
29.10.1956

Жена: Мандрика Нина Афанасьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мандрика Нина Афанасьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Развод
16.07.1969

Жена: Мандрика Нина Афанасьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
04.04.1988
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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