Израилев Израиль Абрамович
Место рождения
Дата рождения01.03.1919
Дата смерти04.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1919
Отец: Израилев Абрам Израилевич
Мать: Фаина Зиновьевна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Чхартишвили Павел
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мандрика Нина Афанасьевна
Бракосочетание
29.10.1956
Рождение ребёнка
15.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мандрика Нина Афанасьевна
Развод
16.07.1969
Смерть
04.04.1988