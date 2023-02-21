Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Около 1815 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Настастья

Отец ребёнка: Иван Клементьев

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Клементьев

Теглицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Клементьев

Смерть
Неизвестно
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