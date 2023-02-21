Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Настастья
Отец ребёнка: Иван Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Клементьев
Теглицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Клементьев
Смерть
Неизвестно