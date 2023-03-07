Голев Филимон Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти22.04.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1764
Отец: Голев Тимофей Петров
Мать: Афимья Борисова
Бракосочетание
До ?.06.1782
Жена: Настасья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Наталья Филимонова
Мать ребёнка: Настасья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Настасья Тимофеева
Бракосочетание
До ?.02.1816
Жена: Марфа Аксёнова
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Марфа Аксёнова
Смерть
22.04.1840
Ф. 3 Оп. 15 Д. 232 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1840