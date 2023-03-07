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Голев Филимон Тимофеев

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Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

22.04.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Голев Тимофей Петров

Мать: Афимья Борисова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До ?.06.1782

Жена: Настасья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Наталья Филимонова

Мать ребёнка: Настасья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Голев Ануфрий Филимонов

Мать ребёнка: Настасья Тимофеева

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До ?.02.1816

Жена: Марфа Аксёнова

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Голев Тимофей Филимонов

Мать ребёнка: Марфа Аксёнова

Смерть
22.04.1840
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 232 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1840
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