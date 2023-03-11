Волков Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Фёдор

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Аким

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Никифоровна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Евдокия

Мирополье, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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