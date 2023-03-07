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Соловьев Николай Михайлович

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Место рождения

Аврали, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.12.1830

Дата смерти

18.04.1886

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1830

Отец: Михаил Кириллович

Мать: не указана

Аврали, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.01.1853

Жена: Соловьева Агафья Ивановна

Новотулка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.11.1860

Сын: Соловьев Викентий Николаевич

Мать ребёнка: Соловьева Агафья Ивановна

Николаевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Соловьев Евлампий Николаевич

Мать ребёнка: Соловьева Агафья Ивановна

Николаевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
18.04.1886
Николаевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
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