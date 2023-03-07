Соловьев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.12.1830
Дата смерти18.04.1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1830
Отец: Михаил Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1853
Новотулка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.11.1860
Сын: Соловьев Викентий Николаевич
Мать ребёнка: Соловьева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Соловьев Евлампий Николаевич
Мать ребёнка: Соловьева Агафья Ивановна
Смерть
18.04.1886