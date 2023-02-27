Султангулова Марина Нагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1996
Дочь: Султангулова Динара Рузиновна
Отец ребёнка: Султангулов Рузин Мангельевич
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Султангулов Рузин Мангельевич