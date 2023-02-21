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Петрова Нюша Егоровна
Петрова Нюша Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Пол
Женский
Отец
Петров Егор Прохорович
Мать
Петрова (Соловьева) Матрена
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Петров Егор Прохорович
Мать:
Петрова Матрена
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