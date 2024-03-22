Шевченко А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко А

Шевченко А

Место рождения

Черкассы, Черкаська область

Дата рождения

Около 1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955

Отец: не указан

Мать: Шевченко Валентина Антоновна

Черкассы, Черкаська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close