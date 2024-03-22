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Шевченко А
Шевченко А
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Древо
Место рождения
Черкассы
, Черкаська область
Дата рождения
Около 1955
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шевченко Валентина Антоновна
Около 1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955
Отец: не указан
Мать:
Шевченко Валентина Антоновна
Черкассы
, Черкаська область
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