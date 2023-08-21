Белов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Иван Филиппович
Мать: Белова Софья
Рождение ребёнка
15.05.47
Сын: Белов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Белова Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
26.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Ефросинья Матвеевна
Смерть
Неизвестно