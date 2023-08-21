Белов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

47 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Иван Филиппович

Мать: Белова Софья

Рождение ребёнка
15.05.47

Сын: Белов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Белова Ефросинья Матвеевна

Рождение ребёнка
26.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Ефросинья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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