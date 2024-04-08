Овчинникова Волынкина Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Волынкина Евдокия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1898

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Волынкина Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Волынкин Иван

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Волынкина Василида Ивановна

Отец ребёнка: Волынкин Иван

Место жительства
1897
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
До 1897
Ильина Слободчиковская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.

Сын: Овчинников Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Овчинников Николай Тимофеевич

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волынкин Иван

Смерть
После 1898
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