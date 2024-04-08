Овчинникова Волынкина Евдокия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиПосле 1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Волынкина Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Волынкин Иван
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Волынкина Василида Ивановна
Отец ребёнка: Волынкин Иван
Место жительства
1897
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
До 1897
Ильина Слободчиковская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.
Сын: Овчинников Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Овчинников Николай Тимофеевич
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волынкин Иван
Смерть
После 1898