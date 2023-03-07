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Мухачев Феоктист Михайлов

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Место рождения

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1654

Дата смерти

После 1667

Пол

Мужской

Отец

Около 1634 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1654

Отец: Мухачев Михаил Исаков

Мать: не указана

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1667
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