Петряшев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряшев Емельян Федорович

Мать ребёнка: не указана

Вологодская губ., Никольский уезд, Пермасская вол., починок Петровский РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат, ящик 2647-П, л. 627
Смерть
Неизвестно
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