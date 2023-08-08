Колганова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колганова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1984

Сын: Колганов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Колганов Александр Павлович

Рождение ребёнка
11.01.1987

Сын: Колганов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Колганов Александр Павлович

Рождение ребёнка
27.12.1988

Сын: Колганов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Колганов Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колганов Александр Павлович

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