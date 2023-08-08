Колганова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1984
Сын: Колганов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Колганов Александр Павлович
Рождение ребёнка
11.01.1987
Сын: Колганов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Колганов Александр Павлович
Рождение ребёнка
27.12.1988
Сын: Колганов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Колганов Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно