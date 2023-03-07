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Борзов Алемпий Иванович

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Место рождения

Яришнево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

23.10.1932

Дата смерти

25.09.1989

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1932

Отец: Борзов Иван Андреевич

Мать: Борзова Мария Ивановна

Яришнево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзова Слепова Людмила Петровна

Смерть
25.09.1989
Москвино Тейковский район Ивановская область
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