Борзов Алемпий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.10.1932
Дата смерти25.09.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1932
Отец: Борзов Иван Андреевич
Мать: Борзова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борзова Слепова Людмила Петровна
Смерть
25.09.1989
Москвино Тейковский район Ивановская область