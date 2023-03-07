Колесникова (Стиценко) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесникова (Стиценко) Марина Николаевна

Колесникова (Стиценко) Марина Николаевна

avatar

Место рождения

Новодарьевка

Дата рождения

02.03.1899

Дата смерти

01.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1918

Муж: Колесников Сергей Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1924

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Колесников Сергей Иванович

Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.07.1930

Сын: Колесников Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Колесников Сергей Иванович

Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
01.10.1986
Хутор Пионер г.Должанск Луганская область Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close