Колесникова (Стиценко) Марина Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1899
Дата смерти01.10.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
26.10.1924
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Колесников Сергей Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1930
Сын: Колесников Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Колесников Сергей Иванович
Смерть
01.10.1986
Хутор Пионер г.Должанск Луганская область Украина