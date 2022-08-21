Колесникова (Стиценко) Марина Николаевна 02.03.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесникова (Стиценко) Марина Николаевна

Автор
ВТ
Третьяк В.

женский, родилась 02.03.1899, Новодарьевка

умерла 01.10.1986, Хутор Пионер г.Должанск Луганская область Украина

Мать
Стиценко ЕвдокияНеизвестно г.р.
Отец
Стиценко НиколайНеизвестно г.р.
Супруги
Колесников Сергей Иванович01.01.1895 г.р.
Дети
(Колесникова) Мария Сергеевна26.10.1924 г.р.
Колесников Илья Сергеевич12.07.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1899

Отец: Стиценко Николай

Мать: Стиценко Евдокия

Бракосочетание
1918

Муж: Колесников Сергей Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1924

Дочь: (Колесникова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Колесников Сергей Иванович

Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

Рождение ребёнка
12.07.1930

Сын: Колесников Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Колесников Сергей Иванович

Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

Смерть
01.10.1986
Хутор Пионер г.Должанск Луганская область Украина

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