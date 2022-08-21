Колесникова (Стиценко) Марина Николаевна
женский, родилась 02.03.1899, Новодарьевка
умерла 01.10.1986, Хутор Пионер г.Должанск Луганская область Украина
МатьСтиценко ЕвдокияНеизвестно г.р.
ОтецСтиценко НиколайНеизвестно г.р.
Супруги
Колесников Сергей Иванович01.01.1895 г.р.
Дети
(Колесникова) Мария Сергеевна26.10.1924 г.р.
Колесников Илья Сергеевич12.07.1930 г.р.
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Рождение
02.03.1899
Отец: Стиценко Николай
Мать: Стиценко Евдокия
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
26.10.1924
Дочь: (Колесникова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Колесников Сергей Иванович
Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.07.1930
Сын: Колесников Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Колесников Сергей Иванович
Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
01.10.1986
Хутор Пионер г.Должанск Луганская область Украина