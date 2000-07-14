Арбаев Соот Михайлович
Место рожденияс.Яконур,ул.Гагарина Ю.А.,22.
Дата рождения15.05.1925
Дата смерти14.07.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Яконур,ул.Гагарина Ю.А.,22.
Рождение ребёнка
Между 15.05.1955 и Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Такачакова Елена Санабаевна
с.Яконур , ул.Гагарина Ю.А.,30 .
Смерть
14.07.2000
с.Яконур , кладбище .