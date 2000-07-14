Арбаев Соот Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбаев Соот Михайлович

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Место рождения

с.Яконур,ул.Гагарина Ю.А.,22.

Дата рождения

15.05.1925

Дата смерти

14.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Яконур,ул.Гагарина Ю.А.,22.
Рождение ребёнка
Между 15.05.1955 и Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Такачакова Елена Санабаевна

с.Яконур , ул.Гагарина Ю.А.,30 .
Смерть
14.07.2000
с.Яконур , кладбище .
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