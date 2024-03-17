Семенова-Крутоярская Римма Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова-Крутоярская Римма Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.?

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1960

Дочь: Васильева-Семёнова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Семенов Александр

Рождение ребёнка
03.05.1965

Дочь: Семенова-Николаева Алёна Александровна

Отец ребёнка: Семенов Александр

Рождение ребёнка
13.07.1977

Дочь: Крутоярская-Старкова-Пирназарова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Крутоярский Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутоярский Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Александр

Смерть
Неизвестно
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