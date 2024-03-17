Семенова-Крутоярская Римма Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.?
Отец: Петр
Рождение ребёнка
16.04.1960
Дочь: Васильева-Семёнова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Семенов Александр
Рождение ребёнка
03.05.1965
Дочь: Семенова-Николаева Алёна Александровна
Отец ребёнка: Семенов Александр
Рождение ребёнка
13.07.1977
Дочь: Крутоярская-Старкова-Пирназарова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Крутоярский Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крутоярский Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Александр
Смерть
Неизвестно