Ивашинников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашинников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивашинникова (Шатохина) Маргарита Валентиновна

Рождение ребёнка
18.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивашинникова (Шатохина) Маргарита Валентиновна

Рождение ребёнка
31.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивашинникова (Шатохина) Маргарита Валентиновна

Смерть
2019

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