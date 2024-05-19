Ражев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ражев) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Ражева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ражева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ражева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ражева Мария (Маруся)
Рождение ребёнка
20.03.1941
Дочь: (Ражева) Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Ражева Мария (Маруся)
Смерть
Неизвестно