Ражев Сергей Иванович 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРажев Сергей Иванович

Ражев Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Ражев Иван Алексеевич

Мать: Ражева (Курочкина) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ражев) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Ражева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ражев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Ражева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ражева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ражева Мария (Маруся)

Рождение ребёнка
20.03.1941

Дочь: (Ражева) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Ражева Мария (Маруся)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.