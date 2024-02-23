Соломонида Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Прасковья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Дмитриев
Смерть
Неизвестно