Соломонида Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонида Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Прасковья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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