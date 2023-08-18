Тятова (Гусакова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тятов Григорий
Рождение ребёнка
20.05.1950
Рождение ребёнка
24.02.1953
Дочь: Атмайкина (Тятова) Раиса
Отец ребёнка: Тятов Григорий
Смерть
Неизвестно