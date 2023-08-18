Тятова (Гусакова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТятова (Гусакова) Евгения

Тятова (Гусакова) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тятов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тятов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тятов Григорий

Рождение ребёнка
20.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тятов Григорий

Рождение ребёнка
24.02.1953

Дочь: Атмайкина (Тятова) Раиса

Отец ребёнка: Тятов Григорий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.