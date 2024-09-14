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Голиков Алексей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1973

Отец: Голиков Борис Иванович

Мать: Голикова (Бочарова) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
26.09.1997

Жена: Голикова Татьяна Львовна

Рождение ребёнка
14.03.2003

Дочь: Голикова Алёна Алексеевна

Мать ребёнка: Голикова Татьяна Львовна

Рождение ребёнка
14.09.2006

Сын: Голиков Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Голикова Татьяна Львовна

Рождение ребёнка
28.02.2017

Дочь: Голикова Алиса Алексеевна

Мать ребёнка: Голикова Татьяна Львовна

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