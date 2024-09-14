Голиков Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1973
Бракосочетание
26.09.1997
Жена: Голикова Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
14.03.2003
Дочь: Голикова Алёна Алексеевна
Мать ребёнка: Голикова Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
14.09.2006
Сын: Голиков Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Голикова Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
28.02.2017
Дочь: Голикова Алиса Алексеевна
Мать ребёнка: Голикова Татьяна Львовна