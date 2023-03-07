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Штейников Иван Сергеевич
Штейников Иван Сергеевич
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Место рождения
Назарово
, город Назарово, Красноярский край
Дата рождения
14.12.1983
Пол
Мужской
Отец
Штейников Сергей Иванович
1958 г.р.
Мать
Князева (Мусихина) Светлана Николаевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1983
Отец:
Штейников Сергей Иванович
Мать:
Князева Светлана Николаевна
Назарово
, город Назарово, Красноярский край
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