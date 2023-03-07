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Штейников Иван Сергеевич

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Место рождения

Назарово, город Назарово, Красноярский край

Дата рождения

14.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1983

Отец: Штейников Сергей Иванович

Мать: Князева Светлана Николаевна

Назарово, город Назарово, Красноярский край
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