Федосова (Кузнецова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Кузнецова) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1902

Муж: Федосов Никита

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.08.1903

Сын: Федосов Василий

Отец ребёнка: Федосов Никита

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Федосов Федот

Отец ребёнка: Федосов Никита

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.02.1912

Сын: Федосов Федор

Отец ребёнка: Федосов Никита

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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