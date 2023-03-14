Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Захар Зиновьевич
Отец ребёнка: Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Оксинья Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиновий Иванович
Смерть
Неизвестно