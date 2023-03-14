Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Захар Зиновьевич

Отец ребёнка: Зиновий Иванович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Оксинья Зиновьевна

Отец ребёнка: Зиновий Иванович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновий Иванович

Смерть
Неизвестно
Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
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