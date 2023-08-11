Шевчук Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даниленко Елена Ивановна
Мать ребёнка: Шевчук (Агапова) Галина Арсентьевна
Рождение ребёнка
22.07.1967
Дочь: Шевчук Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Шевчук (Агапова) Галина Арсентьевна
Смерть
Неизвестно