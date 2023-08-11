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Шевчук Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даниленко Елена Ивановна

Мать ребёнка: Шевчук (Агапова) Галина Арсентьевна

Рождение ребёнка
22.07.1967

Дочь: Шевчук Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Шевчук (Агапова) Галина Арсентьевна

Смерть
Неизвестно

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