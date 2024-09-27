Щетинин Михаил Николаевич
Место рожденияСемёновка
Дата рождения06.07.1904 ст.
Дата смерти16.04.1951
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1904 ст.
Семёновка
По информации с памятника: 3 марта 1904. Возможно, я неправильно связал с МК.
Рождение ребёнка
22.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.04.1951