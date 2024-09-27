Щетинин Михаил Николаевич 06.07.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щетинин Михаил Николаевич

Место рождения

Семёновка

Дата рождения

06.07.1904 ст.

Дата смерти

16.04.1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1904 ст.

Отец: Щетинин Николай Андреевич

Мать: Щетинина Василиса Емельяновна

Семёновка
По информации с памятника: 3 марта 1904. Возможно, я неправильно связал с МК.
Рождение ребёнка
22.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.04.1951
Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

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