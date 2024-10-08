Козьминых Александр Александрович 28.01.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козьминых Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козьминых (Сбоева) Любовь Игоревна

Рождение ребёнка
24.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козьминых (Сбоева) Любовь Игоревна

Рождение ребёнка
29.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козьминых (Сбоева) Любовь Игоревна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

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