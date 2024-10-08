Козьминых Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козьминых (Сбоева) Любовь Игоревна
Рождение ребёнка
29.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козьминых (Сбоева) Любовь Игоревна
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл