Доман Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти12.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сержант, воздушный стрелок 431 ШАП
Смерть
12.01.1942
Озаричи, Полесская область, Беларусь
Причина смерти: Погиб при выполнения боевого задания | http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54552885
Похороны
Неизвестно
Неизвестно