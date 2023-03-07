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Прилуков Павел Мокеев

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Место рождения

дер. что был поч. Мамышевской на суходоле, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1631 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Прилуков Мокей (Мокейко) Иванов

Мать: не указана

дер. что был поч. Мамышевской на суходоле, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Прилуков Тарас Павлов

Мать ребёнка: не указана

поч. Стяшкиных, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Стяшкиных, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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