Твелова Анна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твелова Анна Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Панасянц Георгий Павлович Погосович

Отец ребёнка: Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Панасов Михаил Павлович Погосович

Отец ребёнка: Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Панасов Лев Павлович Погосович

Отец ребёнка: Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Панасова Роза Погосовна Павловна

Отец ребёнка: Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Панасов-Луганский Борис Павлович Погосович

Отец ребёнка: Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Панасянц Сергей Павлович Погосович

Отец ребёнка: Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич

Смерть
1938
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