Твелова Анна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Панасянц Георгий Павлович Погосович
Отец ребёнка: Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Панасов Михаил Павлович Погосович
Отец ребёнка: Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Панасов Лев Павлович Погосович
Отец ребёнка: Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Панасова Роза Погосовна Павловна
Отец ребёнка: Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1908
Сын: Панасянц Сергей Павлович Погосович
Отец ребёнка: Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич
Смерть
1938