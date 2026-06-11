Рябцова Анисия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Рябцова Анисия

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Рябцов Дмитрий Антонов1682 г.р.
Дети
Рябцов Яков Дмитриев?.12.1721 г.р.
(Рябцова) Прасковия ДмитриеваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рябцова) Прасковия Дмитриева

Отец ребёнка: Рябцов Дмитрий Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябцов Дмитрий Антонов

Рождение ребёнка
?.12.1721

Сын: Рябцов Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Рябцов Дмитрий Антонов

Смерть
Неизвестно

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