Рябцова Анисия
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Рябцов Дмитрий Антонов1682 г.р.
Дети
Рябцов Яков Дмитриев?.12.1721 г.р.
(Рябцова) Прасковия ДмитриеваНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рябцова) Прасковия Дмитриева
Отец ребёнка: Рябцов Дмитрий Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1721
Сын: Рябцов Яков Дмитриев
Отец ребёнка: Рябцов Дмитрий Антонов
Смерть
Неизвестно