Папин Яков Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папин Яков Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1926

Дочь: Папина Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Подвигаловка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Подвигаловка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папина Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папина Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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