Куликов Павел Иванович
Место рожденияЯрославская обл., Переславский район хутор Рокша
Дата рождения14.06.1927
Дата смерти20.03.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1927
Ярославская обл., Переславский район хутор Рокша
Бракосочетание
16.06.1951
Жена: скрыто настройками приватности
москва
Рождение ребёнка
11.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Москва, Ленинский район
Бракосочетание
Около 1967
Жена: Александра Ивановна
москва
Рождение ребёнка
02.06.1968
Дочь: Шевякова Оксана Павловна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
москва
Смерть
20.03.2015