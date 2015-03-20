Куликов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Павел Иванович

Куликов Павел Иванович

avatar

Место рождения

Ярославская обл., Переславский район хутор Рокша

Дата рождения

14.06.1927

Дата смерти

20.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1927

Отец: Куликов Иван Сергеевич

Мать: Куликова Ефросинья Ивановна

Ярославская обл., Переславский район хутор Рокша
Бракосочетание
16.06.1951

Жена: скрыто настройками приватности

москва
Рождение ребёнка
11.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Москва, Ленинский район
Бракосочетание
Около 1967

Жена: Александра Ивановна

москва
Рождение ребёнка
02.06.1968

Дочь: Шевякова Оксана Павловна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

москва
Смерть
20.03.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close