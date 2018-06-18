Жигачев Алексей Александрович
Место рожденияРоссия, Белозерск
Дата рождения18.06.1884
Дата смерти08.07.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1884
Отец: Жигачев Александр Александрович
Мать: ?
Бракосочетание
03.11.1904
Рождение ребёнка
31.01.1905
Дочь: (Жигачева) Гали Алексеевна
Мать ребёнка: Жигачева (Кузьмина) Александра Александровна
Рождение ребёнка
20.05.1907
Сын: Жигачев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Жигачева (Кузьмина) Александра Александровна
Рождение ребёнка
19.12.1909
Дочь: (Жигачева) Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Жигачева (Кузьмина) Александра Александровна
Смерть
08.07.1911