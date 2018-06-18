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Жигачев Алексей Александрович

Место рождения

Россия, Белозерск

Дата рождения

18.06.1884

Дата смерти

08.07.1911

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1884

Отец: Жигачев Александр Александрович

Мать: ?

Бракосочетание
03.11.1904

Жена: Жигачева (Кузьмина) Александра Александровна

Рождение ребёнка
31.01.1905

Дочь: (Жигачева) Гали Алексеевна

Мать ребёнка: Жигачева (Кузьмина) Александра Александровна

Рождение ребёнка
20.05.1907

Сын: Жигачев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Жигачева (Кузьмина) Александра Александровна

Рождение ребёнка
19.12.1909

Дочь: (Жигачева) Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Жигачева (Кузьмина) Александра Александровна

Смерть
08.07.1911

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