Науменко Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1955
Дата смерти27.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
27.08.1991