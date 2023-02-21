Горчакова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорчакова Прасковья

Горчакова Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Горчаков Герасим Прохорович

Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Прохоровна

Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Феодосия Прохоровна

Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья Прохоровна

Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена Прохоровна

Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Горчаков Андрей Прохорович

Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Горчаков Панфер Прохорович

Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close