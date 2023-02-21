Горчакова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Горчаков Герасим Прохорович
Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Прохоровна
Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Феодосия Прохоровна
Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Прохоровна
Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена Прохоровна
Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Горчаков Андрей Прохорович
Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Горчаков Панфер Прохорович
Отец ребёнка: Горчаков Прохор Семенович
Смерть
Неизвестно