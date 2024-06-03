Алюхина (Ермолаева) Евгения Семёновна
Место рождениядеревня Леушкино, Норобовская волость, Вологодский уезд
Дата рожденияМежду 1893 и ?.05.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и ?.05.1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1914 ст.
Рождение ребёнка
16.10.1915 ст.
Дочь: Алюхина (Алюхина) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алюхин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
11.09.1917 ст.
Дочь: Алюхина (Алюхина) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Алюхин Алексей Александрович
Развод
24.04.1924
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно