Алюхина (Ермолаева) Евгения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алюхина (Ермолаева) Евгения Семёновна

Место рождения

деревня Леушкино, Норобовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Между 1893 и ?.05.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и ?.05.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1914 ст.

Муж: Алюхин Алексей Александрович

Перевесье, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.10.1915 ст.

Дочь: Алюхина (Алюхина) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алюхин Алексей Александрович

Перевесье, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
11.09.1917 ст.

Дочь: Алюхина (Алюхина) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Алюхин Алексей Александрович

Перевесье, Вологодский район, Северный край
Развод
24.04.1924

Муж: Алюхин Алексей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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