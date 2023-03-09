Баранов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Селиверстова Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Инна Владимировна
Мать ребёнка: Селиверстова Зинаида Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно