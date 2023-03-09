Баранов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Владимир

Баранов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Селиверстова Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Инна Владимировна

Мать ребёнка: Селиверстова Зинаида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиверстова Зинаида Алексеевна

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