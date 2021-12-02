Николаева (Панова) Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1962
Дата смерти02.12.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1982
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.12.2021