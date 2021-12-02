Николаева (Панова) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Панова) Светлана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1962

Дата смерти

02.12.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1940 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1962

Отец: Панов Михаил Александрович

Мать: Кадочникова Ираида Вениаминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1982

Сын: Николаев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.06.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.12.2021

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