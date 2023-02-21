Саплина (Горелкина) Вера Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1915
Дата смерти27.08.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1915
Отец: Горелкин Гавриил Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саплин Степан Фатьянович
Смерть
27.08.1984