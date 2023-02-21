Саплина (Горелкина) Вера Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саплина (Горелкина) Вера Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1915

Дата смерти

27.08.1984

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1915

Отец: Горелкин Гавриил Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саплин Степан Фатьянович

Смерть
27.08.1984
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