Кропоткина (Мещеринова) Вера Николаевна
женский, родилась 31.01.1895
умерла 1921, Стамбул
Супруги
Кропоткин Иван Алексеевич13.11.1889 г.р.
Дети
Сидорова (Кропоткина) Елизавета Ивановна15.05.1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1916
Рождение ребёнка
15.05.1917
Дочь: Сидорова (Кропоткина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Кропоткин Иван Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1921