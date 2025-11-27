Кропоткина (Мещеринова) Вера Николаевна 31.01.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Кропоткина (Мещеринова) Вера Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 31.01.1895

умерла 1921, Стамбул

Супруги
Кропоткин Иван Алексеевич13.11.1889 г.р.
Дети
Сидорова (Кропоткина) Елизавета Ивановна15.05.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1916

Муж: Кропоткин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
15.05.1917

Дочь: Сидорова (Кропоткина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Кропоткин Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1921

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