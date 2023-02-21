Шамшурина (Овчинникова) Надежда Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1901
Дата смерти09.07.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1931
Сын: Шамшурин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Шамшурин Василий Михайлович
Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1976