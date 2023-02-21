Шамшурина (Овчинникова) Надежда Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамшурина (Овчинникова) Надежда Арефьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1901

Дата смерти

09.07.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1931

Сын: Шамшурин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Шамшурин Василий Михайлович

Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамшурин Василий Михайлович

Смерть
09.07.1976
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